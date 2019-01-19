السلطانة هيام تعتذر عن المشاركة في “لص بغداد”

اعتذرت الفنانة التركية مريم أوزرلي الشهيرة بالسلطانة هيام عن الظهور كضيفة شرف في فيلم “لص بغداد”، بسبب خلافها مع الشركة المنتجة على الأجر الذي ستتقاضاه.

واشترطت مريم الحصول على أجر مرتفع جداً وباليورو الأمر الذي دفع بالشركة المنتجة لفيلم “لص بغداد” إلى البحث عن بطلة أجنبية أخرى للقيام بالدور الذي كان من المقرّر أن تجسّده النجمة التركية في الفيلم.

وفي نفس السياق، قرّرت الشركة المنتجة عرض فيلم “لص بغداد” في موسم عيد الفطر المقبل، حيث تم الانتهاء من تصوير معظم مشاهد الفيلم الذي يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنان محمد إمام، صلاح عبد الله، فتحي عبدالوهاب، و ياسمين رئيس، وهو من تأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسي.

الجدير بالذكر أنّ أوزرلي ظهرت خلال زيارتها ل‍مصر مع الاعلامية إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”، وتصدّرت حلقتها موقع يوتيوب بعد عرضها بساعات قليلة، وتحدثت خلال الحلقة عن الفنان محمد إمام واصفةً إياه بالملاك، مؤكدّة أنه يمتلك قلباً نقياً وطاقة فنية عظيمة.