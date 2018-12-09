“السلطانة هويام” تزور موقع تصوير فيلم “لص بغداد”

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن الممثلة التركية مريم أوزرلي، المعروفة في العالم العربي باسم “السلطانة هيام” ظهرت في وقت سابق، مع الممثل المصري محمد إمام في موقع تصوير فيلمه الجديد “لص بغداد”، والتقطا معا بعض الصور التذكارية.

ونشر إمام، على صفحته بموقع “انستغرام” صورا مع أوزرلي، حيث عبر عن سعادته بزيارة الممثلة التركية المعروفة في العالم العربي باسم “السلطانة هويام” له في موقع التصوير.

وينشغل محمد إمام حاليا بتصوير مشاهده في فيلمه السينمائي “لص بغداد”، الذي يجمعه مع ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن، ومن المقرر أن يعرض في كانون الثاني المقبل.

وكانت أنباء ترددت في وقت سابق، عن أن مريم أوزرلي ستكون الممثلة الأجنبية التي ستشارك إمام في الفيلم، ولكن لم يتم الإعلان عن ذلك حتى الآن.

جدير بالذكر ان أخبار الفنانة التركية مريم أوزرلي، قد تصدرت الصحف العربية مؤخرا، بعد خبر عودتها إلى حبيبها المذيع المصري باسل الزارو، وانتشرت أخبار تفيد بعلاقة عاطفية تجمعهما، وأن الطرفين على مشارف أن تكلل علاقتهما بالزواج.