السكر البني لبشرة مشرقة ونظيفة

تلجأ بعض السيدات إلى الخلطات الطبيعية لتنظيف البشرة وتقشيرها، كخلطات السكر البني الذي يساعد على تطهير البشرة من الأعماق من دون أن يسبّب الأذى.

إليكِ فوائد السكر البني وطرق تطبيقه على بشرتِك:

1- السكر البني هو مكون مهم جدًّا لتقشير البشرة، ولتخليصها بشكل فعال من الجلد الميت العالق في المسام.

2- إنه لطيف جدًّا على البشرة، ولا يُتعبها أبدًا.

3- من شأن السكر البني أن يعطي بشرتكِ اللون الوردي المشرق والمفعم بالحيوية والنضارة.

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4- إن قمتِ بتطبيقه بشكل دوري سيؤمّن لبشرتكِ الترطيب المستمر.

5- السكر البني يجنّبكِ الآثار الجانبية لتقشير البشرة، كما لديه قدرة على تخفيف إفرازات الوجه الدهنية.

ما هي خلطات السكر البني لتقشير البشرة؟

1- خلطة السكر البني مع الزبادي والموز

ضعي ملعقة كبيرة من السكر البني مع ملعقة صغيرة من الموز المهروس في وعاء، وأضيفي إليها في ما بعد ملعقة كبيرة من الزبادي.

طبّقي الخليط على وجهكِ واتركيه لمدة 20 دقيقة.

ننصحكِ بتكرار هذه التجربة مرة واحدة أسبوعيًّا، لتخليص البشرة من الشوائب وتطهيرها بشكل مستمر.

2- خلطة السكر البني وزيت الزيتون

امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من السكر البني وملعقة صغيرة من ماء الورد.

ضعي الخليط على وجهكِ واتركيه لمدة 15 دقيقة.

قبل إزالة المزيج عن وجهكِ، افركي وجهكِ قليلًا، واشطفيه بعدها بالماء الفاتر.

طبّقي هذا الماسك كل 10 أيام، واستمتعي ببشرتكِ الناعمة والمشرقة بعد فترة قصيرة.