السجن 4 سنوات بحق زوجة الرئيس التونسي الراحل بن علي

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، يوم الإثنين، بالسجن 4 سنوات بحق ليلى الطرابلسي، زوجة الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي.

وأقرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي، بالسجن وبغرامة مالية قدرها 20 ألف دولار، في حق ليلى الطرابلسي على خلفية اتهامها بالاستيلاء على مبلغ مالي كان مخصصًا لمصاريف القصر الرئاسي فترة حكم زوجها.

ويأتي هذا الحكم، ليرفع في العقوبة السجنية للطرابلسي بالمحاكم التونسية إلى 54 سنة، حيث حُكم عليها في قضايا متنوعة تعلقّت بتبييض الأموال والاستيلاء على أموال عمومية وعقارات تابعة للدولة بما مجموعه 50 سنة سجنًا.

وتقيم ليلى الطرابلسي حالياً في السعودية، التي منحتها وزوجها اللجوء السياسي إثر هروبهما العام 2011 عقب اندلاع الثورة التونسية.