السجن 3 سنوات لمعلمة أغوت تلميذها وأوقعته بأكبر محظور

حكموا على معلمة أميركية لمادة العلوم بالسجن 3 سنوات في ولاية فلوريدا، أمس الأربعاء، لإقدامها العام الماضي على بث صور من المحظور الأكبر على صغار القاصرين إلى “آيفون” تلميذ لها اختارته بالصف، بالكاد عمره 14 سنة، فأغوته واستدرجته إلى فخ منصوب أسرته فيه بإحكام.

بالفخ المتنوع المغريات، تحول الغلام منذ نوفمبر 2017 إلى ما يشبه العبد لرغباتها، إلى درجة أنه كان ينصاع كلما أشارت إليه بأن يعاشرها، حتى تدهورت صحته وبدأ يظهر عليه الضعف والهزال، ولم يجد حلا إلا بما كانت معلمته Stephanie Peterson البالغة 26 سنة تخشاه: مضى إلى والديه وأخبرهما بكل شيء، وسريعاً وقعت ستيفاني في قبضة الشرطة.



مع زوجها الاطفائي قبل الطلاق منذ 3 سنوات، وصورة لها في المحكمة أمس الأربعاء

حاكموها منذ اعتقلوها في فبراير الماضي بمدينةNew Smyrna Beach حيث كانت تقيم منذ 7 أشهر في ولاية فلوريدا، وانتهت الجلسات بأخيرة لفظ فيها القاضي الحكم عليها أمس، معيدا إلى الذاكرة ما سبق وذكرته “العربية.نت” في تقرير سابق، استمدت معظم معلوماته مما قرأته بوسائل إعلام أميركية وقت اعتقالها، ومنها موقع شبكة Fox News التلفزيونية.

وكان يبقى معها ساعتين أو 3 ساعات

أعاد القاضي الذاكرة إلى أن المعلمة ستيفاني عوّدت تلميذها حتى على تعاطي “المرجوانا” المهلوسة العقل والأعصاب، إلى درجة أنه كان يخرج من البيت في الحادية عشرة ليلاً أو بعدها أحيانا، لتنقله بسيارتها إلى حيث كان يبقى معها ساعتين أو 3 ساعات، ثم تعيده فجراً من دون أن يشعر والداه النائمان بغيابه في معظم الأحيان، لذلك زاد انعزاله عن أصدقائه، وقل إقباله على حصصه المدرسية، وأصبح مسلوب الإرادة في قبضتها، كما المشلول.

وفي المحكمة اتهموها بإقامة علاقة “غير لائقة” مع قاصر، إضافة إلى “تزويد شخص بالمخدرات، وببث مواد إباحية”، في إشارة إلى الصور التي كانت تمطر بها تلميذها وتفقده عقله وتغويه. كما أعاد القاضي Raul Zambrano الذاكرة إلى أنها كانت متزوجة بدءا من ديسمبر 2015 من إطفائي، وقبل اعتقالها بأسبوع فرّق بينهما طلاق رسمي، وهو ما سبق وذكرته “العربية.نت” نقلاً عن صحيفة The Daytona Beach News-journal المحلية التوزيع في فلوريدا، وبعد الطلاق أطلقت المعلمة لنفسها ورغباتها العنان انفلاتا من أي قيود، لكن عمر المغامرة كان قصيرا.