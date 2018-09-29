السجن 20 شهراً لكويتية رفضت إنقاذ خادمتها

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بحبس مواطنة سنةً و8 أشهر، في القضية التي أثارت جدلاً على “تويتر”، بعد قيامها بتصوير خادمتها تحاول الانتحار، ولم تسعفها بعد أن استنجدت بها ومدت يدها إليها دون مجيب.

وكانت خادمة منزلية أقدمت على رمي نفسها من الطابق السابع، وتعلقت بحافة الشرفة لمنزل مشغلتها محاوِلة الانتحار، فيما اكتفت الكفيلة بتصوير المشهد، ولم تلبِّ نداء الخادمة وصيحاتها المطالبة بإنقاذها.

وأظهر تسجيل مصور تبلغ مدته 12 ثانية العاملة المنزلية وهي تتشبث بيدها اليمنى بشرفة المنزل، فيما اكتفت كفيلتها بالقول: “يا مجنونة تعالي”، مواصلة تصويرها دون بذل أي جهد لمساعدتها.

ونطقت العاملة المنزلية بعبارة: “أمسكيني أمسكيني”، قبل سقوطها على سطح معدني، يبدو أنه خفف قوة الصدمة الناجمة عن الحادثة.