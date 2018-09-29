سبتمبر 29, 2018

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

السجن 20 شهراً لكويتية رفضت إنقاذ خادمتها

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
15 مشاهدة

السجن 20 شهراً لكويتية رفضت إنقاذ خادمتها

قضت محكمة الاستئناف في الكويت بحبس مواطنة سنةً و8 أشهر، في القضية التي أثارت جدلاً على “تويتر”، بعد قيامها بتصوير خادمتها تحاول الانتحار، ولم تسعفها بعد أن استنجدت بها ومدت يدها إليها دون مجيب.

وكانت خادمة منزلية أقدمت على رمي نفسها من الطابق السابع، وتعلقت بحافة الشرفة لمنزل مشغلتها محاوِلة الانتحار، فيما اكتفت الكفيلة بتصوير المشهد، ولم تلبِّ نداء الخادمة وصيحاتها المطالبة بإنقاذها.
وأظهر تسجيل مصور تبلغ مدته 12 ثانية العاملة المنزلية وهي تتشبث بيدها اليمنى بشرفة المنزل، فيما اكتفت كفيلتها بالقول: “يا مجنونة تعالي”، مواصلة تصويرها دون بذل أي جهد لمساعدتها.
ونطقت العاملة المنزلية بعبارة: “أمسكيني أمسكيني”، قبل سقوطها على سطح معدني، يبدو أنه خفف قوة الصدمة الناجمة عن الحادثة.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2018 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman Qaidi.