الروسية فيكتوريا لوبيريفا سفيرة مونديال 2018 تنتهك الحجر الصحي في الإمارات (صور)

كشفت سفيرة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، الروسية فيكتوريا لوبيريفا، عن الإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة، لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكتبت فيكتوريا لوبيريفا “تغريدة” عبر حسابها على موقع “تويتر” جاء فيها: “اعتبارا من اليوم، تم إغلاق الشواطئ في الإمارات”.

وأضافت الروسية: “قررنا اليوم الخروج، والقيام بنزهة على الشاطئ، ولكن رجلا من إدارة التحقيقات الجنائية اقترب وطلب منا العودة إلى المنزل”.

С сегодняшнего дня в ОАЭ 🇦🇪 закрыли пляжи. Решили выйти пройтись вдоль , но подъехал человек из CID и попросил вернуться домой. #режим #карантин #оаэ #NoCoronaVirus — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) March 22, 2020

يذكر أن فيكتوريا لوبيريفا البالغة من العمر 36 عاما، كانت متزوجة من مهاجم منتخب روسيا وفريق سيلتا فيغو الإسباني لكرة القدم، فيودور سمولوف، وانجبت بعد الطلاق طفلا أطلقت عليه اسم مارك-ليونيل على اسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة.