الحمام والسيدة المسنة.. لماذا أصاب كورونا الطيور بالجوع؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا، مقطع فيديو طريفا لسيدة عجوز تلاحقها المئات من طيور الحمام الأبيض الجائعة.

ويظهر في المقطع الذي التقطه أحد الهواة في مدينة بينايدورم جنوب شرقي إسبانيا، سربا كبيرا من الطيور تلاحق امرأة في أحد الشوارع الخالية تماما من المارة.

Las palomas empiezan a tener hambre en Benidorm xD pic.twitter.com/aZ7IEO2Gcw — Josemi la Pegsona (@Josemicod5) March 19, 2020

ومرد هذه الظاهرة الغير مألوفة في تلك المدينة السياحية الصغيرة، هو اعتياد الطيور على أكل بقايا الطعام من المارة، لكنها أصبحت جائعة بسبب العزل المنزلي عقب انتشار جائحة فيروس كورونا، التي جعلت شوارع مقفرة من السكان والسياح.

وبالتالي لم يبق أمام تلك الطيور المسكينة سوى ملاحقة من تراه يخرج، على أمل الحصول على بعض القوت.

وأبدى الكثيرون تعاطفهم، إذ غرد أحدهم قائلا: “تلك الطيور المسكينة مرت عليها أيام طوال من دون طعام، أرجو أن تجد من يتعاطف معها”، فيما خاطب مغرد آخر مصور الفيديو قائلا: “أرجوك أطمعهم، ولا تكتفي بالتصوير”.

تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا باتت ثاني أكثر بلد في أوروبا يعاني أزمة فيروس كورونا، المستجد، وأفادت أحدث بيانات متاحة بإسبانيا بارتفاع الوفيات بسبب الوباء إلى 1720، من بين 28572 إصابة.