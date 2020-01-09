الحظ يضحك لصديقتين.. فازتا بجائزتي يانصيب واستلمتا المال معاً

في حادثة نادرة، زارت صديقتان معاً مقر اليانصيب في ميريلاند بعدما فازتا بجائزتين.

وقالت إحدى الصديقتين التي تدعى مايتي إن القصة بدأت في شهر تشرين الأول 2019، وأنها فازت بجائزة 100 ألف دولار وقرّرت عدم استلام المبلغ قبل رأس السنة.

أما كيلي صديقة مايتي، فقالت إنها لا تشتري عادة بطاقات اليانصيب، إلا أن حظ صديقتها الجيد دفعها إلى شراء بعض التذاكر أثناء رحلة إلى Colonial Liquors لشراء الشمبانيا ليلة رأس السنة الجديدة، ففازت بمبلغ يصل الى أكثر من 20 ألف دولار.

واللافت أن مايتي وكيلي، اللتين تربطهما علاقة صداقة منذ 20 عاماً، توجهتا معاً الى مقر اليانصيب خلال هذا الأسبوع لاستلام جائزتيهما.