الحسناء سانا محمود من حلبجة تخطف لقب ملكة جمال كوردستان

تمكنت الحسناء سانا محمود، وهي من مدينة حلبجة، أمس الخميس، من الحصول على لقب ملكة جمال كوردستان لعام 2018 في نسخته الرابعة.

حيث شاركت 14 شابة من مختلف مدن إقليم كوردستان، في منافسات المرحلة النهائية من هذه المسابقة، 7 منهن من مدينة السليمانية، و4 من مدينة أربيل، ومشاركة واحدة من كركوك، وأخرى من مدينة دهوك، ومشاركة من مدينة حلبجة.

وقد حصلت المتسابقة سانا محمود وهي من اهالي مدينة حلبجة، على لقب ملكة جمال كوردستان، أما المتسابقة كاريز، وهي من مدينة أربيل، فقد فازت بلقب الوصيفة الأولى، أما المتسابقة ميريان من مدينة السليمانية فقد حصلت على لقب الوصيفة الثانية للملكة، في حفل جماهيري كبير أقيم في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وبدأت الاستعدادات لاختيار ملكة جمال كوردستان منذ شهر تشرين الأول اكتوبر الماضي، بمشاركة 107 شابة من داخل وخارج الاقليم.