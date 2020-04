التواصل “عبر الزجاج”.. فيديو لسيدة وأمها باعد بينهما كورونا

في فيديو مؤثر، وثقت سيدة لحظات درامية عاطفية مع والدتها الطاعنة في السن، المعزولة داخل دار لرعاية المسنين ببريطانيا، في إجراء وقائي لمنع وصول فيروس كورونا المستجد لها.

ويظهر في المقطع المصور الذي تداوله الكثير من زوار مواقع التواصل، سيدة في الخمسينات عمرها وهي تزور مع بعض أفراد عائلتها والدتها العجوز في دار للمسنين.

ويبدو أن تلك السيدة أراد أن تعبر عن حبها لوالدتها، لذلك قررت ألا تكتفي بإجراء اتصال هاتفي وحديث روتيني معها، بل توجهت إلى دار المسنين وهي تحمل دفترا كبيرا كتبت عليه الكثير من الجمل بخط كبير، فيما كانت إحدى الممرضات تقرأ على مسامع العجوز ما خط على الأوراق البيضاء.

وفي أول ورقة كتبت السيدة: “مرحبا أمي”، قبل أن تتابع في ورقة أخرى: “نعتذر عن غيابنا عنك لفترة من الزمن”.

due to covid 19 pandemic, many have to do this way❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/fEAygNEerh

— LovePower (@LovePower_page) April 11, 2020