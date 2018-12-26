التوأم الأكثر تطابقاً في العالم تتشاركان رجلاً واحداً

وتدعوان أستراليا للسماح لهما بالزواج منه

قررت الاختان لوسي وآنا التوأم الأكثر تطابقا في العالم، منذ 6 سنوات الارتباط بنفس الرجل، لكن قوانين الزواج في إستراليا تمنع تعدد الزوجات وهي المشكلة الرئيسية التي تواجههما.

وناشدت كل من آنا ولوسي دي سينكي (33 عاما)، الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للسماح لهن بالزواج من صديقهن المشترك بن بيرن.

وتحدثت الفتاتان عبر قناة “هيوز” التلفزيونية الأسترالية، وقالتا: “لدينا شريك واحد هو بن، ونود الزواج منه يوما ما، لكن القانون في أستراليا يقول إننا لا نستطيع، إذن ماذا نفعل؟”.

وتحظر أستراليا تعدد الزوجات بموجب قانون الزواج لعام 1961، لكن يصر التوأم، وهما من مدينة بيرث، أنهما كانا دائما يفكران في الزواج من بن والارتباط به سوياً للأبد، مؤكدتين أن بيرن يعاملهما بشكل متساو.

وأفاد موقع مترو، بأن التوأم يتبع نظاماً غذائياً متشابهاً، وأنفقا أكثر من 250 ألف دولار لإجراء عمليات تجميل بما في ذلك تكبير الشفة، والثدي، والحاجبين وإضافة الرموش الاصطناعية، كما تنوي الاثنتان الحمل في نفس الوقت.

أما والدة التوأم، فهي تؤكد بأن ما من أي مشكلة عندها تجاه هذه العلاقة إذ إنها تكون سعيدة حين تكون ابنتاها سعيدتين حتى وإنها كوّنت علاقة متينة مع بن لدرجة أنها باتت تدافع عنه وتقف في صفه حين يتشاجر مع الفتاتين.