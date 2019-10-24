التجاعيد تُصيب النحيفات أولاً… والسبب؟

أكبر هاجس عند المرأة هو الشيخوخة المبكرة، تحاول محاربته بشتّى الوسائل، باستخدام الكريمات ومستحضرات التجميل عدا عن اللجوء إلى البوتوكوس والفيلرز.. عكس المرأة الممتلئة، فبحسب الدراسات، المرأة النحيفة هي أكثر عُرضة للتجاعيد المبكرة.

قد يأخذ الناس عارضات الأزياء النحيفات نموذجاً مثالياً للمرأة المثالية، لكن بالطبع الجمال لا يُقاس من حيث النحافة أو الحجم أو أيّ معايير أخرى، وأحياناً النحافة ليست مثالية كما تبدو. لكن العِلم يقول إن المرأة النحيفة ذات الوجه الرفيع مثلاً مُعرّضة للتجاعيد المبكرة أكثر من غيرها. خصوصاً بعد تجاوز سنّ الـ40، حين تفقد شباب بشرتها بشكل أسرع فتظهر تجاعيد العين، إضافة إلى تجاعيد اليدين.

أجريت دراسات عديدة بما فيها دراسة شملت توأماً: الأولى كانت امرأة ممتلئة أما الثانية فكانت امرأة نحيفة. أكّدت هذه الدراسة أن قبل سن الـ40 كانت التوأم النحيفة تبدو أصغر سناً من شقيقتها الممتلئة. لكن بعد تجاوز التوأم الـ40 عاماً تغيّرت الأمور وبات واضحاً أن التوأم الممتلئة بدت أصغر من شقيقتها النحيفة نتيجة ظهور علامات الشيخوخة بما فيها تجاعيد العين وتجاعيد اليدين.

أمّا التفسير العلمي خلف هذا الواقع وجود علاقة بين انخفاض مؤشر كتلة الجسم أي الـBMI وظهور التجاعيد وعلامات التقدم بالسن بشكل أسرع. وفقاً للبروفيسور روبرت وييس Robert Weiss، أخصائي أمراض جلدية في جامعة جونز هوبكنز، بعد تجاوز المرأة سن الـ40، يتقلّص حجم الأنسجة الرقيقة مع انخفاض مؤشر كتلة الجسم. ويؤكد أنه عند تقلص حجم الأنسجة تصبح التجاعيد ظاهرة بشكل واضح.

والعكس صحيح بالنسبة للمرأة الممتلئة. إذ إنها مُعرّضة أقل لظهور التجاعيد على بشرتها الأمر الذي يصبّ لصالحها ويجعلها تستمتع بشباب بشرتها لفترة أطول رغم تجاوزها الـ40 عاماً. أمّا السبب فيعود إلى الدهون تحت البشرة وتوفر المزيد من الكولاجين في البشرة التي تمنحها أكثر شباباً.

هذا لا يعتمد فقط على البدانة، أي أن اكتساب السمنة ستمنعك من التعرّض لشيخوخة البشرة المبكرة. إذ الحفاظ على شبابك يتطلّب عناية جيّدة بالبشرة. وهنا يجب تذكّر:

– تطبيق واقي الشمس كلّما خرجتِ من المنزل، إضافة إلى المحافظة على روتين العناية بالبشرة المناسب لنوع البشرة.

– التوقف عن التدخين الذي يزيد من نسبة ظهور علامات الشيخوخة في وقت مبكر، والتوقف عن التدخين لتجنّب ظهور التجاعيد بكثرة حول منطقة الفم.

– يجب الانتباه إلى خسارة الوزن بطريقة سليمة وصحية، من دون هبوط الوزن بشكل تلقائي لأنه يؤدي إلى ظهور آثار امتداد وترهل الجلد.