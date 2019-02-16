الاعلان عن اخطار جديدة لـ “كوكاكولا دايت” على النساء

نبهت دراسة علمية جديدة الى ان الافراط في تناول شرب “كوكاكولا دايت”، الخالية من السكر، يزيد من خطر الموت المبكر وخاصة بين النساء.

وبحسب دراسة اجراها علماء، في كلية ألبرت أينشتاين للطب في جامعة يشيفا في نيويورك، إن شرب كوبين من “كوكاكولا دايت”، التي تصنف على أنها مشروبات محلاة صناعيا، يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بمقدار الربع، وترفع عادة الشرب هذه نسبة الإصابة بامراض القلب بنسبة الثلث، بحسب صحيفة نيويورك بوست.

وجاء الاعلان عن هذه النتائج، بعد دراسة عشرات الألاف من بيانات الأشخاص لمدة 12 عاما.

واضافت الدراسة، انه “مقارنة بنسبة الأشخاص، الذين يحجمون عنها، فإن خطر الموت مبكرا يزيد بنسبة 16 بالمئة لمستهلكي “كوكاكولا دايت” يوميا.

وأوضحت الباحثة الرئيسية في الدراسة، ياسمين رحماني أن البعض الذين يعانون من السمنة او زيادة الوزن يقبلون على استهلاك المشروبات المحلاة صناعية ذات السعرات الحرارية المنخفضة، في محاولة لتحسين نظامهم الغذائي.

ولفتت الدراسة إلى أن النساء البدينات في خطر أكبر، مشيرة إلى أن الفئة التي تستهلك كوبين أو أكثر من “كوكاكولا دايت” يوميا، وهم سمان يتعرضن لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.