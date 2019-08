الأميرة “الشقية” تُحرج والدتها.. فكيف تصرفت الدوقة؟

أثارت صورة الأميرة الصغيرة شارلوت التي كما يبدو لا تتردد بالتصرف على سجيتها كطفلة شقية في مواقف مختلفة، اهتمام وسائل الإعلام العالمية وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. فخلال فعالية ” King’s Cup” لسباق القوارب الخيري الذي أقيم يوم الجمعة ( آب/أغسطس 2019 ) في بلدة كاوز في جزيرة وايت، اختارت الأميرة إخراج لسانها للجماهير بدلاً من التلويح لهم كما طلبت منها والدتها دوقة كامبريدج كيت ميدلتون (37) عاماً، الأمر الذي أغرق الجماهير في نوبة من الضحك على هذا التصرف الطفولي العفوي.

ولم يكن موقف الدوقة ميدلتون مختلفاً عن الجمهور إذ أنها، رغم الشعور بالحرج من تصرف الأميرة الصغيرة بعيدا عن الإتيكيت والتقاليد الملكية، إلا أنها لم تملك إلا أن تضحك على الموقف، بحسب ما نشره موقع صحيفة “ذا سن” البريطاني.

الأميرة البريطانية شارلوت تخطف الأضواء بظرافتها، فبدلاً من أن تلوح للجماهير، كما طلب منها، تصرفت بظرافة وشقاوة ضاربة عرض الحائط بالتقاليد الملكية وقواعد الإتيكيت، الأمر الذي أثار ضحك الجمهور وأوقع والدتها في موقف محرج.

She's back at it again! #PrincessCharlotte stuck her tongue out for the media after watching her parents compete in the King’s Cup Regatta today. 😜 pic.twitter.com/TJu825hPeN

— InStyle (@InStyle) August 8, 2019