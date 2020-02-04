الأفوكادو لأظافر لامعة وصحية.. اليك 3 خلطات

جمال يديك يبدو جلياً من خلال الاعتناء بصحة الأظافر ليدين أكثر جاذبية. وفوائد زيت الأفوكادو للأظافر كثيرة فهو يعمل على الاعتناء بها لتنمو بشكل صحي وذلك لاحتوائه على الفيتامينات والدهون الصحية والأحماض الأمينية التي تساعد على الحفاظ على صحة الأظافر وقوتها، كما يعيد التوهج إلى الأظافر الباهتة ويقيها من الإصابة بالتشقق والكسر.

إليك طريقة استخدام زيت الأفوكادو للحصول على أظافر لامعة وصحية:

طريقة استخدام زيت الأفوكادو

يمكنك الحصول على أظافر جذابة وقوية من خلال الطرق الـ 3 الآتية:

– يمكنك خلط ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو مع ملعقة من عصير الطماطم ورشة من الملح، ثم تطبيق الخليط على أظافرك.

– يمكنك تطبيق زيت الأفوكادو الطبيعي على أظافرك باستخدام فرشاة نظيفة.

– اخلطي زيت الأفوكادو مع الخميرة وطبقي المزيج على أظافرك باستخدام فرشاة نظيفة.

كرري تطبيق زيت الأفوكادو على أظافرك يوميًا للحصول على أظافر قوية ولامعة.