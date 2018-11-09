الأفضل للعيون البنية؟

بعض ألوان الشعر تُبرز إشراق النظرات والوجه، فيما يترك البعض الآخر مسحة من التعب وفقدان الحيوية على قسمات الوجه. فإذا كنت صاحبة عيون بنيّة اختاري بعناية لون شعركِ ليعكس النضارة التي تبحثين عنها في إطلالتك:



-عيون بنية فاتحة

إذا كان لون عينيكِ هو البني الفاتح أو لون البندق، ينصحكِ الخبراء بتلوين خصلاتكِ بتدرجات قريبة جداً من لونهما. اختاري لشعركِ لوناً كستنائياً وابحثي عن التدرجات الدافئة التي تبرز جمال لون عينيك البنيتين. أما إذا كنت تبحثين عن لون قويّ لشعركِ، فيمكنكِ تلوين بعض خصلاته بتدرجات النحاسي أو الذهبي مع الحفاظ على لون كلاسيكي للقاعدة مما يخلق تناقضاً يولّد توازناً محبّباً في إطلالتكِ، على أن تبتعدي عن الألوان المتطرّفة مثل البلاتيني والأشقر الفاتح.

-عيون بنية داكنة

غالباً ما تترافق العيون البنيّة الداكنة مع بشرة كامدة أو ذهبيّة، فإذا كنت سمراء أو صاحبة بشرة داكنة ابتعدي عن الألوان الفاتحة لشعركِ كونها تجعل بشرتكِ باهتة وتطفئ بريق عينيكِ البنيّتين. وتوجّهي نحو الألوان الدافئة مثل البنّي، البنّي المحمّر، الكستنائي، النحاسي، والنحاسي المائل إلى البنّي كونها تُبرز شخصيّتكِ وتضفي الإشراق على إطلالتكِ.

– تدرجات الشوكولاتة، الأكاجو، والبني المحمر

لإضفاء الحيويّة على لون شعركِ البنّي، ينصح الخبراء بتلوين بعض خصلاته بتدرجات الشوكولاتة، البنّي المحمرّ أو الأكاجو. وإذا كنت صاحبة بشرة زيتونيّة، يمكنكِ اختيار لون بني داكن جداً لشعركِ لإضفاء لمسة أنثويّة غامضة على إطلالتكِ، خاصةً أن الشعر الداكن يضفي عمقاً إضافياً على عينيكِ البنيتين. وابتعدي في هذه الحالة عن ألوان الشعر الفاتحة والمائلة إلى البرتقالي لأن النتيجة ستبدو متكلّفة وغير متناسقة مع عينيكِ البنيّتين.

– كيف تعتنين بلون شعركِ؟

تذكّري دائماً أن أي تلوين ستعتمدينه لشعركِ يحتاج إلى عناية، واعلمي أن تدرجات البني والكستنائي العميق وحتى الأحمر هي ألوان تحتاج إلى عناية أكثر من سواها. ولكن مع قليل من الاهتمام واختيار مستحضرات العناية المناسبة يمكنكِ الحفاظ على جمال شعركِ، أما أول مستحضرين عليكِ استعمالهما في هذا المجال فهما شامبو وبلسم مخصّصين للشعر المصبوغ يساعدان على تثبيت لونه.

استعملي مستحضرات العناية بالشعر الغنيّة بالخضاب الملوّن مما يجعلها مفيدة في مجال إحياء لون الشعر. واحرصي على أن يتضمّن روتين العناية بشعركِ استعمال قناع مغذي ومرطب تطبّقيه على شعركِ مرة أسبوعياً للحفاظ على مظهره الصحيّ وحيويّة لونه.