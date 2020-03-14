اكتشفي من خلال هذه العلامة أن زوجك رائع!

غالباً من تدل تصرفات الزوج مع زوجته واهتمامه بها على صفات جميلة فيه، لكن اليوم سنقدم لك صفات جديدة راقبيها وفي حال تواجدت في تصرفات زوجك تجاهك هذا يعني أنه زوج رائع.

1- يعرف ما هو المهم بالنسبة لك

يعرف أولوياتك، وحتى إذا كان لا يوافق عليها دائماً، ولكنه يدعمك ويتقبل خياراتك.

2- لستِ بحاجة إلى خداعه

يمكنك أن تكوني على طبيعتك معه. وسواء كنت تمرين بوقت سيئ أم جيد فهو لا يحكم عليك وهذا لا يضايقه.

3- لست بحاجة للكلام لكي يفهمك

لست بحاجة للكلمات لكي يعرف ما تفكرين به. فهو يعرف ذلك من نظرة واحدة.

4- لا تفكرين بأصدقائك السابقين

قطعت كل علاقاتك مع أصدقائك السابقين وقلبت الصفحة تماماً، فهو الوحيد المهم في حياتك.

5- تثقين به تماماً

لا تتجسسين على حسابه في الفيس بوك فأنت تعرفين أنه لا يخفي شيئا.

6- أنتِ الأولوية في حياته

هو موجود دائماً لدعمك حين تكون الأمور سيئة. فحين تتشاجرين مع صديقتك أو تمرين بيوم سيئ يلفك بين ذراعيه ويستمع إليك دون أن يقاطعك.

7- يقدّر عائلتك

يذهب معك لزيارة جدتك وهو يبتسم. ولا يشكو حين يزورك أهلك فجأة ويضحك على نكات والدك.

8- هو المعجب رقم 1 بك

يعتقد أنك موهوبة جداً وأنك جميلة وذكية وفريدة من نوعك. باختصار، هو مجنون بك.

9- تشعرين معه أنك أفضل

تشعرين بالأمان إلى جانبه وكل يوم هو بمثابة مغامرة. وحين تفارقك الابتسامة يعرف كيف يعيدها بسرعة.

10- تضحكان معاً كثيراً

نظرة متبادلة واحدة قد تسبب موجة من الضحك المجنون. إنه صديقك المفضل وتحبين جداً قضاء الوقت معه.

11- لا تتخيلين حياتك من دونه

هذه العلاقة مختلفة عن جميع العلاقات السابقة. لا تعرفين كيف تصفينها ولكن يصعب عليك الآن تخيل الحياة بدونه.