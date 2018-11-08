اكتشفي أساليب مكياج شتاء 2019 لإطلالة مفعمة بالانوثة!

آن الأوان لتغيّري أسلوب مكياجك التقليدي، فصيحات مكياج شتاء 2019 ستجعلكِ امرأة جريئة مفعمة بالأنوثة، إذ إن أساليب المكياج وألوان أحمر الشفاه وظلال العيون لم تعد تقليدية، إنما ستكون في هذا الموسم خارجة عن المألوف، قوية، لامعة ولافتة.

إليك في هذا المقال، أبرز أساليب مكياج شتاء 2019 لإطلالة أنثوية جريئة.

شفاه قوية

تتربّع ألوان أحمر الشفاه القوية على عرش موضة مكياج شتاء 2019، فاجعلي الأحمر، سيد الألوان، يزيّن شفتيك. كذلك، لا تستغني عن أحمر الشفاه بالألوان القوية المتعددة، لا سيما الخمري، العنابي، والفوشيا. لكن احرصي دائماً على اعتماد مكياج العيون الطبيعي لتتفادي المبالغة والحصول على إطلالة أنثوية جذابة.

ظلال العيون اللامعة

إن كنت اعتدت على ظلال العيون بالألوان الخفيفة والترابية، فهذا الشتاء هو الوقت المناسب لتبدّلي أسلوب مكياجك، إذ إن ظلال العيون اللامعة تهيمن على صيحات مكياج شتاء 2019. اعتمديها لإطلالة عصرية ومميزة وللحصول على إطلالة كاملة اعتمدي الشفاه الطبيعية أو ألوان أحمر الشفاه النيود بتدرجاته. هكذا ستتمتعين بإطلالة فخمة ولافتة وعيون ساحرة.

الآيلاينر المسحوب

يُعتبر الآيلاينر المسحوب الى خارج العين، إحدى أبرز صيحات مكياج شتاء 2019، فهو يبرز جمال عينيك كونه سيجعلهما أكثر حجماً ووسعاً، كما أنه الخيار الأمثل لكل امرأة تميل الى اللوك العصري والجذاب. لا تتخلي هذا الشتاء عن رسمة الآيلاينر الأسود المسحوب الى خارج العين، وأرفقيه بظلال العيون اللامعة البرونزية أو العنابية.