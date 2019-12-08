اعلامية كويتية للمقبور صدام: فرحنا بشنقك

هاجمت الفنانة والإعلامية الكويتية مي العيدان، المقبور صدام حسين، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على “تويتر”.

وتسببت العيدان، في موجة جدل كبيرة بعدما قالت، في مقطع فيديو، “إن الشعب الكويتي لا يخشى سيرته كما يظن البعض، خاصة وأنهم شاهدوا شنقه على يد الغزو الأمريكي عام 2006”.

وأضافت: “بدي أقول شيء لسيئ الذكر هذا صدام حسين.. سيرته ما ترعبنا لإن إحنا فرحنا وشفنا شنقه، وإنت شخص كلك سيئات ما إلك حسنات”.

كما وصفت الإعلامية الكويتية صدام حسين بـ”بالجيفة”، ما تسبب في هجوم عنيف عليها من قبل مجي المقبور صدام حسين.