اعتقال فتاتين فبركتا “مشاهد شذوذ جنسي” أمام مسجد بالمغرب

المغرب.. اعتقال فتاتين فبركتا “مشاهد شذوذ جنسي” أمام مسجد

اعتقل الأمن المغربي في مدينة الرباط ثلاثة طلبة بينهم فتاتان، كانوا بصدد تصوير مقاطع فيديو تظهر ممارسات جنسية شاذة أمام أحد المساجد.



وأفاد موقع “هسبريس” بأن الثلاثة الذين تقل أعمارهم عن العشرين، كانوا يصورون أول أمس الخميس مقطع فيديو بساحة صومعة حسان بمدينة الرباط، وتظهر فيه الفتاتان وهما تجلسان بالقرب من بعضهما البعض وفي خلفية الصورة يظهر المسجد “مع بعض الإيحاءات الجنسية”.

وأرفقوا المقطع بتعليق صوتي يزعم بشكل كاذب أن الأمر يتعلق بممارسات شاذة بين الفتاتين، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية المغربية العامة للأمن.

وفتح تحقيق في القضية للكشف عن ظروف وملابسات الحادث، فيما المتورطون قيد الحبس الاحترازي.

المصدر: “هسبريس”