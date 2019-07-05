اصنعي واقي الشمس في المنزل واحمي بشرتك من الحروق طبيعياً

في أجواء الصيف الحارة والمشمسة للغاية أنتِ بحاجة إلى كريم واقي يحمي بشرتك من حروق الشمس، واليوم سنعرفك على أفضل واقي شمس طبيعي للبشرة مصنوع منزليّاً.



فوائد واقي الشمس للبشرة

• يحمي البشرة من ظهور علامات التقدم في السن والخطوط الدقيقة.

• يحمي من الإصابة بسرطان الجلد الناتج عن التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة والقوية.

• يمنع مسامات البشرة من الانسداد.

• يمنع تهيج البشرة وتحسسها الناتج عن أشعة الشمس.

• يحد من ظهور حروق الشمس.

• يمنع ظهور تصبغات الجلد.

خلطات طبيعية أفضل واقي شمس طبيعي

زيت بذور العنب وفيتامين E

المكونات:

• 2 ملعقة كبيرة أكسيد الزنك

• 4 ملعقة كبيرة من زيت الياسمين

• 1/2 كوب من زيت بذور العنب

• 1 ملعقة كبيرة من جل الصبار

• 1 كبسولة من فيتامين E

• 1 ملعقة كبيرة من صابون شمع العسل

• 1 كوب ماء مغلي

طريقة التحضير والاستخدام:

• ابرشي الصابون، ومن ثم أضيفي له زيت بذور العنب.

• ضعي المكونات على حمام مائي، وقلبي حتى يذوب الصابون تماماً.

• أضيفي فيتامين E وأكسيد الزنك، وقلبي لحوالي دقيقتين.

• في وعاء آخر، ضعي جل الصبار والماء المغلي على النار، قلبي لحوالي 3 دقائق.

• أضيفي خليط جل الصبار إلى خليط زيت بذور العنب، وقلبي جيداً.

• أخيراً أضيفي زيت الياسمين.

• ضعي الخليط في علبة كريم فارغة، واحفظيه في الثلاجة.

• استخدمي الواقي الطبيعي قبل الخروج من المنزل بـ 10 دقائق.