اشترت وجبة “ناغتس” لابنتها.. فاكتشفت المفاجأة الصاعقة

كانت سيدة بريطانية وابنتها بحاجة إلى تناول وجبة طعام على عجل، فلم تجد أمامها سوى مطعم مكدونالدز الشهير، الذي صدمت أثناء تناول الطعام فيه.

وقالت لورا بوبسي (27 عاما) التي تسكن في مقاطعة سري جنوبي إنجلترا، إنه توجهت مع ابنتها إلى مطعم مكدونالدز، لتناول وجبة سريعة، لتكتشف وجود قدم دجاجة صغيرة داخل الدجاج المقلي “الناغتس”، بحسب ما أوردت صحيفة “الصن” البريطانية، الاثنين.

وأضافت أنها شعرت بالتقزز والاشمئزاز من الأمر، فيما أصيبت ابنتها البالغة من العمر 6 أعوام بالصدمة، على ما تقول للصحيفة.

وعرضت بوبسي القطعة التي احتوت على قدم الدجاجة خلال فيديو نشرته على مدونتها الخاصة بالأمومة وأسلوب الحياة.

ويظهر في الفيديو بوضوح قدم الدجاجة الصغيرة داخل قطعة اللحم الملقي، وقالت إنه بسبب الطريقة التي يحضر فيها مكدونالدز الطعام، فيمكن أن يحدث هذا الأمر بسهولة.

وقالت إنها نباتية وليست مغرمة بوجبات مطاعم، مثل مكدونالدز، لكنها كانت بحاجة لتناول وجبة سريعة، بعدما أنهت ابنتها يومها الدراسي، لذلك توجه إلى المطعم القريب.

وعمدت الأم إلى تفتيت الدجاج المقلي إلى قطع صغيرة، حتى تتمكن الطفلة الصغيرة من تناول الطعام بشكل مريح، لتكتشف أثناء ذلك الأمر “المقزز”.

وقالت إنها بعثت بشكوى إلى مدير المطعم، الذي قالت إنه لم يفعل الكثير حيال الأمر.