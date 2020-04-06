استفيدي من الحجر.. واختاري خلطة تبييض تناسب نوع بشرتكِ

يُشكّل تبييض البشرة هدفاً منشودا بالنسبة للعديد من النساء. ولكن هل تعلمين أن لكل نوع من أنواع البشرات خلطة طبيعيّة مبيّضة تناسبها؟

استفيدي من فترة العزل المنزلي لتطبيق الخلطة المبيّضة المخصصة لنوع بشرتكِ والتي من شأنها أن تعطي نتائج فعّالة في حال المواظبة على تطبيقها.

– الكركم وجوز الهند للبشرة الجافة:

تساعد بودرة الكركم في تبييض بشرة الوجه ومنحها ما تحتاجه من الإشراق والنضارة. فهي تحتوي على مادة الكركمين الغنيّة بالفيتامين C المعزّز لإنتاج الكولاجين والفيتامين B6 الذي يجدد الخلايا. لتحضير خلطة الكركم المبيّضة يكفي خلط ملعقة صغيرة من بودرة الكركم، ملعقة صغيرة من العسل، وملعقة صغيرة من حليب جوز الهند. على أن يتمّ توزيع هذا القناع على بشرة الوجه وتحت العينين، ثم تركه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد. يُنصح بتطبيق هذا القناع مرتين أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوّة.

– لب الأفوكادو وعصير الليمون للبشرة العاديّة:

يُعتبر عصير الليمون من أفضل المكوّنات الطبيعيّة المفتّحة للبشرة كونه يعمل على تخفيف البقع الداكنة وإزالة النمش، أما الأفوكادو فغنيّ بالدهون المغذية للبشرة. لتحضير هذه الخلطة يكفي مزج عصير حبة من الليمون مع لب حبة صغيرة من الأفوكادو الناضجة. على أن يتمّ مدّ الخليط على البشرة وتركه لمدة ربع ساعة قبل شطفه بالماء البارد. يمكن استعمال هذا القناع مرة أو مرتين أسبوعياً.

– الموز والعسل للبشرة الحساسة:

يُضفي الموز لمسة من الإشراق على البشرة ويساعد العسل على تفتيح لونها بنعومة ودون أن يزيد من تحسّسها. لتحضير هذه الوصفة، يكفي خلط حبة موز ناضجة ومهروسة مع ملعقتين من العسل. وزّعي الخليط على بشرة الوجه والعنق واتركيه 20 دقيقة قبل شطفه بالماء البارد. يمكن تطبيق هذا القناع مرتين أو ثلاثا في الأسبوع على البشرة للحصول على النتائج المرجوّة.

– خشب الصندل وماء الورد للبشرة الدهنيّة:

يتميّز خشب الصندل بدوره الفعّال في تبييض البشرة بشكل طبيعي. انقعي حفنة من خشب الصندل بمقدار كوب من ماء الورد، ضعي هذا الخليط في عبوة رذّاذة ورشّيه على بشرتك يومياً ثمّ دلّكي وجهكِ وعنقكِ به لمدة 5دقائق واتركيه لمدة ربع ساعة قبل شطف وجهكِ وعنقكِ بالماء البارد.

– جل الصبار والقرفة للبشرة المختلطة:

يتميّز الزبادي بخصائص مفتّحة للبشرة أما جل الصبار والقرفة فيتمتعان بمفعول مجدد يمد البشرة بالإشراق. لتحضير هذه الخلطة يكفي خلط مقدار فنجان قهوة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من جل الصبار، ملعقة صغيرة من العسل، وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة. وزّعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. كرري تطبيق هذه الخلطة 3 مرات أسبوعياً لتحصلي بعد أسبوعين على النتيجة المرجوّة.