اسبانية بيضاء تلد طفلا داكن البشرة وتقنع زوجها الابيض بحجة غريبة

اندلع نزاع غريب بين زوجين في اسبانيا، بعد انجاب الزوجة البيضاء طفلا داكن البشرة، من اب ابيض.

وذكر موقع “oyant.com” في تقرير اليوم، الاثنين (25 اذار 2019)، ان “المرأة البالغة من العمر 24 عاما، اتهمت زوجها بشرب الكثير من القهوة والتي كانت مصدر اللون الأسود لمولودها الجديد”.

واضاف، ان “هذه الحادثة اثارت جدلا بين والدي الطفل الذي يبلغ وزنه 4.2 كيلوجرام، فكل واحد منهم يتساءل عما يمكن أن يفسر سبب إنجاب طفل أسود من أبوين أبيضين، حيث طلب الرجل من زوجته في غرفة الولادة شرح ما يجري قائلا، “أنا لست عنصريا، لا يهمني لون بشرته، لكن هل خنتني؟

لكن المرأة لم تنتظر كثيرا لتقول لزوجها، “لا شيء يمكن أن يبرر لون جلد المولود إلا القهوة التي تأخذها كل يوم، أنا لم اخنك.. واوضحت المرأة لزوجها انك تشرب القهوة دائما ليلا ونهارا، كل ساعة، وهذا هو السبب الوحيد في ذلك”.

وقد استطاعت الزوجة ان تقنع زوجها بالحجة، حيث قال الزوج “أشعر بالسوء لأني شككت في شريكتي، صحيح أنني قد شربت الكثير من القهوة في الآونة الأخيرة وهذا قد يكون له تأثير بطريقة أو بأخرى على لون بشرة المولود بالتأكيد أنا أثق بشريكتي، لن أقوم بإجراء اختبار الأبوة”.