احفظي مستحضراتك بالثلاجة خلال الصيف.. ولاحظي الفرق

يتمتع وضع مستحضرات العناية بالبشرة والماكياج في الثلاجة بفوائد عديدة، فهو يساهم في حفظها لفترة أطول، يزيد فعاليتها، ويجعلها أكثر انتعاشاً على البشرة. ولكن هل يمكن وضع جميع المستحضرات في الثلاجة؟ ما هو تأثير انخفاض الحرارة عليها؟ وما هي أبرز المستحضرات التي يُنصح بالاحتفاظ بها في الثلاجة؟



1 – الرذاذ المنعش:

يُستعمل لإنعاش بشرة الوجه. وهو يتمتع عادةً بخصائص مُرطّبة ومُضادة للأكسدة. إن وضع هذا المستحضر في الثلاجة يساعد على تعزيز مفعوله في مجال الانتعاش، وتهدئة الاحمرار الذي يظهر على البشرة الحساسة، بالإضافة إلى إزالة الاحتقان واحتباس الماء تحت الجلد.

2 – كريم محيط العينين:

احتفظي به في الثلاجة خلال فصل الصيف، فمن شأن انخفاض حرارة هذا المستحضر أن تزيد من فعاليته في مجال العناية بمنطقة محيط العينين، والتخفيف من حدّة التجاعيد والجيوب التي تظهر عليها.

3- أقلام تخطيط العينين والشفاه:

احرصي على وضع أقلام تخطيط العينين والشفاه في الثلاجة قبل حوالي الساعة من استعمالها، فمن شأن ذلك أن يسهّل رسم محيط العينين والشفاه دون أي تلطيخ كما سيحافظ على ثبات الماكياج لفترة طويلة.

4 – مستحضرات علاج ثقل القدمين:

يعتمد دور مستحضرات معالجة ثقل القدمين على إنعاش المنطقة الممتدة من الركبتين إلى الأسفل. وتأخذ هذه المستحضرات عادةً شكل جلّ، كريم، أو حليب يساهم وضعها في الثلاجة بتفعيل دورها في مجال إنعاش القدمين وإزالة الاحتقان الناتج عن مشاكل في الدورة الدمويّة.

5 – الأقنعة المرطّبة:

يُصبح محتوى عبوات الأقنعة المرطبة على تماس مع العوامل المناخية بعد فتحها. ويساعد وضعها في الثلاجة على الاحتفاظ بها لفترة أطول وزيادة الانتعاش الذي تؤمّنه للبشرة خلال فصل الصيف.

6 – العطور:

يُشكّل الهواء، والضوء، والحرارة أبرز العوامل التي تتسبب في تلف العطور، ولذلك ينصح الخبراء بتبنّي عادة الاحتفاظ بالعطور في الثلاجة خلال فصل الصيف إذ يُساعد ذلك على ثبات رائحتها وحمايتها من التلف.

7- طلاء الأظافر:

إن الاحتفاظ بطلاء الأظافر بعيداً عن مصادر الحرارة والضوء يحميه من الجفاف، ولذلك من الأفضل أن نجد له مكاناً في الثلاجة خلال فترات الحرّ الشديدة.

8 – المستحضرات التي تحتوي على فيتاميني A وC:

المعروف عن الفيتامينات من فئتي A وC أنها لا تتحمّل بشكل جيّد التقلّبات في الحرارة، ولذلك من الأفضل الاحتفاظ بها في الثلاجة بعد فتحها خلال فصل الصيف. فمن شأن ذلك أن يساهم في ثبات صيغتها وتفعيل مكوّناتها مما يجعل حياتها أطول.

9 – الأقنعة النسيجيّة:

تلقى الأقنعة النسيجيّة، الغنيّة بالعناصر الفعّالة والتي تأتينا من الشرق الأقصى، باهتمام واسع نظراً لمفعولها المنعش، المرطّب، والمغذّي على السواء. ولتفعيل مكوّناتها ودورها المنعش يُنصح بوضعها لبضع ساعات في الثلاجة قبل استعمالها.

10- أحمر الشفاه:

قد تُصبح صيغة أحمر الشفاه رخوة لدى الاحتفاظ به في حقيبة اليد أو في مكان ترتفع فيه حرارة الجو. وفي هذه الحالة يُنصح بوضعه في الثلاجة لليلة كاملة ليستعيد صيغته الأساسية ويسهّل تطبيقه من جديد.