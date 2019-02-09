احصلي على بشرة نضرة ومشدودة بهذه الطريقة السهلة

البشرة الجميلة والخالية من الشوائب هي حلم كلّ امرأة على الإطلاق، لذلك وإن كنت تلجأين الى مستحضرات التجميل الباهظة الثمن فلم لا تستعيضين عنها بحلول طبيعية ووصفات منزلية للبشرة؟

البثور والحبوب، إحمرار البشرة وتهيّجها من المشكلات التي تعانيها معظم النساء، لكن ما لا تعلمه الكثيرات أنه بوضع مكعب من الثلج يوميًا على البشرة وعلى هذه البثور على وجه الخصوص، ستتقلّص بشكل نهائي. فمكعبات الثلج تعمل على شدّ البشرة، ترطيبها وتنظيفها من الشوائب.

إحذري أثناء قيامك بذلك بعدم وضع الثلج مباشرة على البشرة لأنه قد يؤدي الى الإحمرار والى نوع من الحرق بدوره. قومي بوضع مكعبات الثلج بواسطة قطعة قماش رقيقة على بشرتك او قومي بتمرير الثلج لخمس دقائق على الأكثر على بشرتك.

ومن الفوائد الأخرى لوضع مكعّبات الثلج على البشرة، التخفيف من الهالات السوداء والإنتفاخ تحت العينين، فضلًا عن ترطيب البشرة والقضاء على علامات التعب والإرهاق التي تظهر على البشرة بعد يوم طويل وشاق.

جرّبي هذه الحيلة وترقّبي النتائج.