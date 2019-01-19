اتّبعي هذه النصائح لرسمة حواجب مثالية

للحاجبين دور مهم وأساسي في إبراز جمال الملامح والعيون، والحصول على مكياج متكامل ومثالي. فرسمة الحواجب غير المناسبة وغير المتناسقة تؤثر سلباً على مظهر الوجه عموماً وتشوّه مكياجك وإطلالتك خصوصاً.

لذلك، نقدم إليك أهم النصائح لرسم الحاجبين بطريقة مثالية وملائمة لمكياجك، والذي من شأنه أن يمنحك نظرة ساحرة، بخاصة أنه يشد العيون ويرفع الحواجب بشكل رائع.

اتبعي الخطوات التالية:

– استخدمي الفرشاة الخاصة لتمشيط حاجبيك ثم قصيهما بحيث يسهل عليك رسمهما.

– بواسطة فرشاة مشطوبة مخصّصة لرسم الحاجبين، وباستخدام البودرة الخاصة للتلوين بنفس لون حاجبيك، ارسمي خطاً في محاذاة حاجبيك من الأسفل ثم من الأعلى لجعلها متناسقة.

– بعد ذلك، قومي بملء الفراغات بين الشعر بواسطة فرشاة تمشيط الحواجب.

– بواسطة فرشاة خاصة، قومي بوضع الكونسيلر أو مصحح العيوب بلون فاتح على حدود حاجبيك. ثم امزجيها حتى تبرزي رسمة الحاجبين بشكل أفضل.

– بعد الانتهاء من ذلك، استخدمي المثبت لتضمني بقاء رسمة الحاجبين لأطول فترة ممكنة.

– وعند تنفيذك رسمة الحاجبين بهذه الطريقة الاحترافية والمثالية، أكملي إطلالاتك باستخدام الآيلاينر في تحديد رسمة العين وأحمر الشفاه بالألوان الداكنة الجذابة، لا سيما الأحمر بتدرجاته، الخمري وغيرها.