ابنة ملياردير روسي تصاب بـ كورونا في منتجع فرنسي

أصيبت، ماريا تشيغيرينسكايا، ابنة الملياردير الروسي، ألكسندر تشيغيرينسكي، بفيروس كورونا بعد قضاء أسبوعين في منتجع كورشيفيل للتزلج على الثلج بجبال الألب الفرنسية.



وعادت الفتاة بطائرة خاصة إلى مطار فنوكوفو بموسكو من حيث نقلتها فورا سيارة الإسعاف و6 ركاب من زملائها وأفراد طاقم الطائرة إلى المستشفى.



وقد فرض الحجر الصحي على ركاب الطائرة وأفراد طاقمها الذين وصلوا مع، ماريا، إلى موسكو من فرنسا وأجريت لهم الفحوص الطبية والاختبارات.

وينتظر كلهم في الوقت الراهن نتائج الاختبارات. أما ابنة الملياردير فقد أكد الفحص الطبي الثاني الذي أجري لها إصابتها بالفيروس.

وكانت، ماريا قد نفت في وقت سابق معلومات تخص إصابتها بـ كورونا، لكن بعد تأكيد الفحص الطبي الثاني قالت في مدونتها على “إنستغرام” إن الحجر الصحي فرض على أفراد عائلتها كلهم.

يذكر أن الممثلة روسية الأصل، أولغا كوريلينكو، التي قامت بأداء دور صديقة جيمس بوند في فيلم “كم من العزاء” (Quantum of Solace) من سلسلة أفلام جيمس بوند، أعلنت عن إصابتها بفيروس Covid-19 وهي في عزلة ذاتية في منزلها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا