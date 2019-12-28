ابنة بروس لي “تقاتل” من أجل صورة والدها

رفعت ابنة بروس لي دعوى قضائية ضد سلسلة مطاعم للوجبات السريعة في الصين لاستخدامها صورة نجم الكونغ فو الراحل في شعارها دون تصريح وطلبت تعويضا يتجاوز الـ 30 مليون دولار. وذلك بحسب صحيفة “ذا بيبر” الصينية الإلكترونية.

ورفعت شركة بروس لي انتربرايزس، التي ترأسها شانون لي ومقرها كاليفورنيا، دعوى قضائية أمام محكمة في شنغهاي ضد سلسلة ريل كونغ فو للوجبات السريعة وطالبتها بالامتناع عن استخدام الصورة ودفع التكاليف القضائية.

وتقدم سلسلة ريل كونغ فو أطباق الأرز وأصنافا صينية وتأسست في 1990 ولها فروع في أكثر من 57 مدينة ب‍الصين.

ويذكر أن شعار الشركة رجل يرتدي سترة صفراء طويلة الأكمام ويشبه بروس لي في هيئته ووضعية الاستعداد للهجوم التي اشتهر بها النجم الراحل.

وتقول الشركة إنها استخدمت هذا الشعار على مدى الـ 15 عاما الماضية.

تأتي هذه القضية في وقت تعهدت خلاله الصين بتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية وتطبيق عقوبات أشد وهي إحدى النقاط الأساسية في نزاع بكين التجاري مع الولايات المتحدة.