إيفانكا ترمب للدول النامية: مكّنوا المرأة كي نساعدكم!

أعلنت إيفانكا ترمب مستشارة البيت الأبيض الجمعة، أنه على الدول النامية التي تريد إبرام صفقات مع الولايات المتحدة بذل جهد أكبر لتمكين المرأة وتحسين فرصها في مجال العمل والتعليم والحماية القانونية.



الخطوط العريضة

كما حددت إيفانكا ابنة الرئيس دونالد ترمب الخطوط العريضة لمبادرات لتعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة في لجنة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. حيث ربطت على ما يبدو بين مستقبل مساعدات التنمية والعلاقات التجارية الأميركية وتحسين الدول النامية تلك القضايا.

كذلك أضافت أمام مئات من الحاضرين: “نحن في الولايات المتحدة نفكر في مساعدتنا للتنمية من منظور تحقيق الدول الاعتماد على الذات، ولا يمكن تحقيق الاعتماد على الذات وقدرة البلد على أن يصبح شريكا تجاريا إذا لم يدرك بشكل كامل إمكانات 5% من سكانه وفي حقيقة الأمر يتم وضع عراقيل أمام تحقيق هذه الإمكانيات”.

يذكر أن إيفانكا كانت دشنت صندوقا لتمويل مشروعات المرأة في 2017 مع البنك الدولي و13 دولة أخرى أعقبه هذا العام مشروع حجمه 50 مليون دولار يهدف إلى الوصول إلى 50 مليون امرأة بحلول 2025 ويحث الدول على تغيير القوانين التي تمنع النساء من امتلاك عقارات واستخدام وسائل النقل والوصول إلى الهياكل القانونية والحصول على الائتمان.

تأتي هذه الجهود وسط انتقادات من جماعات الحقوق المدنية بأن إدارة ترمب لا تمكّن المرأة في الداخل والخارج. حيث أيدت إدارة الرئيس الأميركي تقليص حقوق النساء في الإجهاض في الولايات المتحدة، وحدّت من متطلبات منع الحمل في التأمين الصحي، كما أنها ترفض تمويل الوكالات التي تذكر حتى الإجهاض.