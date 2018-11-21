إيفانكا ترمب ترتكب “خطأً فادحاً” خلال مراسلاتها الحكومية

ذكرت صحيفة واشنطن بوست، مساء الاثنين، أن إيفانكا ترمب، ابنة ومستشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، استخدمت بريداً إلكترونياً خاصاً لأعمال حكومية، في مخالفة لقواعد السجلات الفدرالية.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن المعلومات كشفها مسؤولون في البيت الأبيض كانوا يراجعون رسائل إلكترونية رداً على دعوى متعلقة بالسجلات العامة.

ورداً على سؤال حول ذلك، قالت ترمب إنها ليست على علم بتفاصيل القواعد، بحسب واشنطن بوست.

وأكد متحدث باسم محامي ترمب أنها استخدمت بريداً إلكترونياً خاصاً قبل أن يتم تبليغها بالقواعد، مضيفاً أن جميع رسائلها الإلكترونية المتعلقة بالحكومة، تم تسليمها قبل أشهر، بحسب الصحيفة.

وكثيراً ما انتقد الرئيس دونالد ترمب منافسته الديمقراطية في الانتخابات هيلاري كلينتون لاستخدامها خادماً خاصاً لإرسال بريد إلكتروني حكومي عندما كانت وزيرة للخارجية.

وأعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي آنذاك جيمس كومي، الذي أقاله الرئيس ترمب العام الماضي، أن المكتب سيعيد فتح تحقيق في استخدام كلينتون لخادم خاص للبريد الإلكتروني، قبل 11 يوماً فقط على الانتخابات الرئاسية عام 2016 في خطوة قال البعض إنها ربما كلفتها خسارتها في الانتخابات.