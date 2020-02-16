فبراير 17, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

إيفانكا ترامب تتحدث عن “تطور مبهر” في الإمارات

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فى :شؤون المرأة
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إيفانكا ترامب تتحدث عن “تطور مبهر” في الإمارات

أشادت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، بدور الإمارات العربية المتحدة، في وضعها للمرأة في صلب السياسة الوطنية.
وأرجعت ترامب الفضل في هذا إلى قادة الإمارات، “الذين أزاحوا كل العقبات التي تواجه المرأة الإماراتية”، وهذا التطور كما قالت كبير ومبهر في الإمارات، بحسب صحيفة “البيان” الإماراتية.

وجاءت تصريحات إيفانكا ترامب، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المرأة العالمي في دبي 2020، التي حضرها حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد دبي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

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