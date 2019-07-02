إيفانا ترمب تعلن عن انفصالها

قررت إيفانا ترمب، طليقة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الانفصال عن صديقها وزوجها السابق، روسانو روبيكوندي، بعد عام واحد على زواجهما.

وعن سبب اتخاذها قرار الانفصال قالت إيفانا، إنها “تريد أن تكون امرأة حرة لديها الكثير من النقود”، وأضافت: “يعجبني أن يكون لدي أصدقاء، ولدي الكثير من الرجال الذين يأخذونني لتناول الغداء والعشاء وحضور الفعاليات الخيرية. لكنني لا أريد أن أكون مرتبطة”، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام الأميركية.

واضافت “لا أريد الزواج مرة أخرى”. “لقد انتهيت. أنت تتزوج لأنك تريد عائلة. لدي ثلاثة أطفال وأحفاد. أريد فقط أن أكون حرة وأذهب إلى حيث أريد أن أذهب مع من أريد. أريد أن أكون امرأة حرة”.

وشوهدت إيفانا البالغة من العمر 70 عاما، وهي تمشي تحت أشعة الشمس في منطقة سان تروبيه الفرنسية، بعد ساعات فقط من إعلانها انفصالها عن حبيبها الإيطالي روسانو البالغ من العمر 47 عاما.

وتزوجت إيفانا من روسانو عام 2008 في حفل فخم قدرت تكاليفه بـ 3 ملايين دولار في قصر مارالاغو الفاخر، لتنفصل عنه بعد عام واحد، ثم عادت علاقتهما جيدة، لكن كحبيبين وليس كزوجين، لمدة 10 سنوات انتهت بالانفصال النهائي منذ أيام.

وإيفانا ماري ترمب سيدة أعمال أميركية، تشيكية الأصل، ومؤلفة وناشطة اجتماعية وعارضة أزياء سابقة، اشتهرت بأنها الزوجة السابقة لرجل الأعمال والرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب، ولها منه 3 أبناء، دونالد ترمب الابن، وإيفانكا، وإريك.