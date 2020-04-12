إيطالية عمرها 103 أعوام تنجو من براثن “كورونا”

رغم تقدمها الكبير في السن، نجت سيدة إيطالية تبلغ من العمر 103 عاما من براثن مرض “كوفيد-19” الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس تجمع بلديات جبل (تشرفين) بمحافظة فالدأوست ماركو فيزان،الجمعة، أن سيدة معمرة تدعى جوزبينا ب. المولودة بتاريخ 12 أغسطس 1916 تعافت من الفيروس التاجي بعد ان كشفت نتيجة الاختبار التي اجريت لها قبل يومين خلوها من فيروس كورونا.

وقال المسؤول المحلي في المنطقة الجبلية على الحدود السويسرية أن المعمرة التي تعافت تنتظر نتيجة مسحة تأكيدية.

وأشار إلى تعافي ثلاث حالات أخرى على الأقل من بين أكثر من 30 مسنا داخل منتجع بونتي الذي يخضع للحجر الصحي منذ 25 يوما.