إنه الوقت المثالي للوقاية من تساقط الشعر الخريفي

تُشكّل العادات السيئة، النظام الغذائي غير المتوازن، والعامل الوراثي من أسباب تساقط الشعر. ويمكن أن نضيف إليها عامل اقتراب حلول الخريف الذي نشهد خلاله تفاقماً لهذه المشكلة التجميليّة الشائعة. تعرّفي فيما يلي على 7 نصائح أثبتت فعاليتها في مجال الوقاية من تساقط الشعر الخريفي.



كيف يتساقط الشعر؟

من الطبيعي أن نفقد بين 50 و80 شعرة يومياً، فدورة حياة الشعر تتراوح بين سنتين و7 سنوات ولكن سوء النظام الغذائي، المشاكل الصحيّة، الإجهاد، التبدلات الهرمونيّة، والعوامل الوراثيّة.. كلها عناصر تؤثّر في معدل حياة الشعر. كما أن العوامل الخارجيّة كالتبدلات المناخيّة، المستحضرات الكيميائيّة، واستعمال أدوات التمليس من العوامل التي تؤدي أيضاً إلى تفاقم هذه المشكلة الشائعة.

*تدليك فروة الرأس:

يساعد التدليك اليومي لفروة الرأس في الوقاية من تساقط الشعر نتيجة تنشيط الدورة الدمويّة وتقوية جريبات الشعر. استعيني بزيت اللوز الحلو أو زيت أساسي آخر تفضلينه لتدليك فروة رأسك لبضع دقائق قبل الحمّام فمن شأن ذلك أن يؤمّن لكِ الاسترخاء أيضاً.

*فرك فروة الرأس بعصير البصل:

افركي فروة رأسكِ بعصير البصل مساءً قبل النوم واتركي هذا المزيج على رأسكِ طوال الليل ثم اغسلي شعركِ في صباح اليوم التالي للتخلص من رائحة البصل المزعجة. لتحضير عصير البصل ضعي في الخلاط الكهربائي حبة متوسطة الحجم من البصل المقشّر ومقدار كوب من الماء. اخلطي المزيج لعدة دقائق حتى يصبح قوامه مالساً وجاهزاً للتطبيق على فروة الرأس. يمكن تحضير أيضاً عصير الثوم أو عصير الزنجبيل بالطريقة نفسها فهذه الأنواع مفيدة في الوقاية من تساقط الشعر.

*شطف الشعر بماء سلق البطاطا:

من الخطوات السهلة والعمليّة التي تساعد على الوقاية من تساقط الشعر نذكر شطف الشعر بماء سلق البطاطا. لتحضيرها أنت بحاجة إلى 3 حبّات متوسطة الحجم من البطاطا، عود من إكليل الجبل، وليتر من الماء. قشّري البطاطا وقطّعيها إلى مكعبات. ضعي جميع هذه المكوّنات على النار واغليها لعشر دقائق ثمّ اتركي المزيج يرتاح قبل تصفيته واستعماله لشطف الشعر بعد أن يبرد. اعتمدي هذا المزيج 3 مرات أسبوعياً لشطف شعركِ بعد غسله بالشامبو الذي تستعملينه عادةً.

تطبيق قناع الصبار وزيت جوز الهند:

اخلطي جل الصبار مع القليل من زيت جوز الهند وطبّقي الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة قبل غسله بالشامبو والكونديشنر الذي تستعملينه. لتحضير هذا القناع أنت بحاجة إلى ورقة واحدة من الصبار و3 نقاط من زيت جوز الهند. قومي بإفراغ الجل المتواجد داخل ورقة الصبار وأضيفي إليه زيت جوز الهند ثم اخلطي جيداً للحصول على مزيج متجانس تطبّقينه من جذور الشعر حتى أطرافه. يمكنكِ استبدال زيت جوز الهند بزيت الزيتون أو زيت اللوز على أن يتم تطبيق هذا اقناع مرة أسبوعياً.

تناول المزيد من البروتينات:

تحتوي الأطعمة الغنيّة بالبروتينات على نسبة مرتفعة من فيتامين B12 الذي يقوّي الشعر، كما أنه يساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين وغيره من المكوّنات الضروريّة لصحة الشعر. احرصي على أن تتضمن وجباتكِ اليومية الثلاثة مصدار متنوّعة من البروتينات الحيوانية والنباتية.

الوقاية من الإجهاد:

يُعتبر الإجهاد والضغط النفسي من الأسباب الأساسيّة لتساقط الشعر. ويساهم القيام بنشاط جسدي أو رياضي مثل المشي، السباحة، أو أنواع أخرى من الرياضة لمدة نصف ساعة على الأقل يومياً، في التخفيف من نسبة الإجهاد وبالتالي من تساقط الشعر.

تناول الفيتامينات:

يُعتبر الفيتامين A من مضادات الأكسدة الفعّالة في مجال تنشيط غدد فروة الرأس، أما الفيتامين B فيُعزّز إنتاج الميلانين الذي ينشّط بدوره الدورة الدمويّة ويحافظ على صحة جريبات الشعر. فلا تترددوا في تناول مكمّلات غذائيّة غنيّة بهذه الفيتامينات واستعمال مستحضرات عناية بالشعر تحتوي عليها أيضاً.