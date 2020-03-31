إنه الوقت المثالي للوقاية من التجاعيد المبكرة

هل تعلمين أنه يمكنكِ الاستفادة من فترة العزل المنزلي للوقاية من التجاعيد المبكرة والحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة، وذلك دون اللجوء إلى علاجات تجميليّة مكلفة؟

تظهر التجاعيد المبكرة على البشرة نتيجة عوامل متعددة أبرزها: التعرض للشمس دون حماية، التلوث، التدخين، النقص في ترطيب البشرة، واعتماد عادات غذائيّة غير صحيّة… مما يؤدي إلى نقص في إنتاج الكولاجين والإلستين بشكل طبيعي، ويتسبب بظهور الخطوط التي سرعان ما تتحوّل إلى تجاعيد.

-عناية فعّالة وغير مكلفة:

تشكّل فترة العزل المنزلي التي نعيشها حالياً بهدف الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وقتاً مثالياً للابتعاد عن: التلوث، واستهلاك الأطعمة الجاهزة، والإجهاد الذي تفرضه ضغوط الحياة اليوميّة. ولذلك يُنصح خلال هذه الفترة بتبنّي بعض العادات الصحيّة المفيدة للبشرة مثل: الخلود للنوم لمدة 8 ساعات خلال الليل، وممارسة التمارين الرياضيّة خلال النهار، وتبنّي نظام غذائي صحّي، واعتماد نظرة إيجابيّة تجاه الحياة. هذا بالإضافة إلى تطبيق بعض الخلطات المنزلية التي أثبتت فعاليتها في مجال الحفاظ على شباب البشرة.

• حضّري قناعاً مؤلّفاً من مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي، تضيفين إليه القليل من العسل وزيت الزيتون. يُطبّق هذا القناع على بشرة الوجه والعنق ثمّ يُدلّك عليها ويترك لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الجاري.

• اخلطي مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي مع 5قطرات من عصير الليمون. يُدلّك هذا الخليط على البشرة ويُترك عليها لمدة 30 دقيقة قبل شطفه بالماء الجاري.

• دلّكي بشرتكِ بالقليل من زيت الزيتون بعد غسلها واتركيه عليها لمدة 30 دقيقة قبل غسلها من جديد بالماء والصابون.

• تشكّل ثمرة البابايا علاجاً طبيعياً للتجاعيد. دلّكي بشرة وجهكِ بقشور ثمرة البابايا واتركي عليها بقاياها لمدة 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الجاري. استعيني بهذه الوصفة في الصباح لترطيب بشرتكِ طوال اليوم.

• دلّكي بشرتكِ بنصف حبّة من الليمون بعد إزالة البثور عنها فهي تنشّط الدورة الدمويّة الصغريّة في الجلد كما تساهم في تفتيح لون البشرة والحفاظ على شبابها لأطول فترة ممكنة.

• اخلطي صفار حبة من البيض مع مقدار نصف ملعقة صغيرة من العسل والقليل من زيت الزيتون. طبّقي الخليط على بشرة الوجه واتركيه لمدة 30 دقيقة قبل إزالته بقطعة من القطن مبللة بالماء الدافىء. يُنصح بتطبيق هذا القناع مساءً قبل النوم فهو يُشكّل علاجاً مثالياً لمكافحة التجاعيد.

• طبّقي دوائر من الخيار أو الكيوي على العينين وقشور الخيار على كامل الوجه والعنق واتركيها لمدة 10 دقائق على بشرتكِ، فهي تؤمّن الإسترخاء للبشرة وتساعد على ترطيبها. كما يُعتبر هذا العلاج مثالياً لمكافحة تجاعيد محيط العينين وترطيب البشرة.

• اخلطي بياض حبة من البيض مع القليل من السكر، والعسل، وعصير الخيار. استعيني بدوائر قطنيّة لتطبيق هذا الخليط على البشرة وستلاحظين أنه يعمل على شدّ البشرة ومكافحة التجاعيد، كما يعمل على تغذية الجلد بفضل البروتينات الموجودة في البيض، وترطيبه بفضل عصير الخيار. يُترك هذا القناع على البشرة لمدة 20دقيقة قبل غسلها بالماء والصابون.

• اخلطي مقدار ملعقة كبيرة من زيت اللوز مع القليل من الفازلين والعسل وعصير الخيار. طبّقي الخليط على بشرتكِ لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة قبل إزالته بقطعة من القطن مبللة بالماء الدافىء. يُنصح بتطبيق هذه الخلطة مساءً قبل حوالي ساعتين من النوم.