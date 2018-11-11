إنه الوقت المثالي للتخلص من البقع الداكنة

يشكل فصل الخريف الوقت المثالي لعلاج مشكلة البقع الداكنة التي يمكن أن تطال البشرات الفاتحة، الحنطية، والداكنة على السواء. ولكن هل يمكن التخلص من هذه البقع بشكل نهائي؟ إليكم التفاصيل:



ما هي البقع الداكنة؟

إنها بقع بنية اللون تظهر على بشرة الوجه، أعلى الصدر، واليدين نتيجة عوامل متعددة، أبرزها التعرض للشمس دون حماية. وينتج ذلك عن تسبب الشمس باضطراب في وظيفة الميلانين مما يؤدي إلى تجمع الخضاب البنية على سطح البشرة.

هذه البقع الداكنة ممكن أن تظهر أيضاً بعد سن الأربعين عندما تفتقد البشرة إلى الترطيب وتصبح أكثر حساسية. كما أن هناك عوامل أخرى ممكن أن تكون مسؤولة عن ظهورها، وأبرزها الاضطرابات الهرمونية والندبات الناتجة عن آثار حب الشباب التي لم يتم علاجها بالشكل الصحيح.

الحلول الطبيعية

يتمتع عصير الليمون بخصائص مبيضة للبشرة مما يساعد على التخفيف من حدة البقع الداكنة، ولكن يجب تخفيف عصير الليمون بالماء والعسل أو زيت الأرغان لدى استعماله على البشرات الحساسة والجافة.

من المكونات الطبيعية الأخرى التي تتمتع بمفعول مبيض نذكر البقدونس، والزيوت الأساسية للجزر، أو الكرفس، أو الخبيزة، وحتى جل الصبار. ولكن يجب عدم انتظار عجائب على المدى القريب في هذا المجال، فالحلول الطبيعية تتطلب الكثير من الصبر واستعمال منتظم لعدة أشهر حتى التوصل إلى النتائج المرجوة.

الحلول التجميلية

إن الخطوة الأساسية التي يجب اعتمادها لتجنب ظهور البقع البنية هو حماية البشرة من الشمس وترطيبها صباحاً ومساءً لتجنب الشيخوخة المبكرة. ولكن جميع هذه الخطوات تندرج ضمن الإطار الوقائي فما العمل للتخلص من البقع البنية التي سبق أن ظهرت على البشرة؟

الحل يكون بالاستعانة بالكريمات والأمصال المفتحة الغنية بخلاصة النباتات والمعادن، والتي تساعد على التخفيف من هذه البقع الداكنة. تتمتع هذه المستحضرات بتأثير مقشر وهي تخفف من حدة البقع الداكنة وتنشط آلية تجدد الخلايا مما يحد من الإفراط في إنتاج الميلانين المسؤول عن ظهور البقع الداكنة.

الحلول الطبية

عند الاستعانة بالعلاجات الطبية المزيلة للبقع الداكنة، من الضروري تجنب التعرض المباشر للشمس في الأسابيع التالية للعلاج. ولذلك يُستحسن الخضوع لهذا العلاج خلال فصلي الخريف والشتاء. أما أبرز العلاجات الفعالة في هذا المجال:

• اللايزر المزيل للبقع

يتوجه هذا اللايزر إلى البقع الداكنة مباشرة دون أن يصل إلى الأنسجة المحيطة بها. وهو يتوفر بعدة أنواع يتم اختيار الأنسب منها لنوع البقع الداكنة المعالجة مما يؤمن التخلص منها في جلسة واحدة.

• العلاج بالضوء

تسمح هذه التقنية بعلاج مساحات واسعة من الجلد ولكنها لا تناسب البشرات الفاتحة. وهي تؤمن الحصول على نتائج مرضية في جلسة أو اثنتين كما تحسن إشراق البشرة بشكل عام.

• التقشير

يتم الاختيار عادة بين التقشير بحوامض الفاكهة وبين التقشير بحمض تريكلوراسيتيك، وذلك حسب نوع البقع. يتم تطبيق هذا العلاج بالخضوع لجلستين أو ثلاثة يفصل ما بين الجلسة والأخرى حوالي الشهر. كما يمكن الاستعانة بالتقشير الميكانيكي الذي يُعرف أيضاً بكشط الجلد. وهو أكثر قساوة من التقشير بالحوامض ولكنه فعال جداً.

• الأزوت السائل

تعتمد هذه التقنية على تطبيق الأزوت السائل على البقع لحرقها حرارياً. وهي مفيدة على البقع السطحية المحدودة وتتم في جلسة واحدة فقط.