إنجمة تلفزيون الواقع في أستراليا تنصب كمينا لشخص عبر مواعدته وتسرق أمواله

إحدى نجمات تلفزيون الواقع في أستراليا تنصب كمينا لشخص عبر مواعدته وتسرق أمواله

ألقي القبض على نجمة تلفزيون الواقع في أستراليا، سوزي تيلور، لاتهامها بابتزاز شخص كانت واعدته وبالاعتداء عليه.

وكانت تيلور، 49 عاما، قد طلبت أموالا من شخص واعدته عبر تطبيق تيندر والتقته في منزل في بريزبن حاضرة ولاية كوينزلاند يوم أمس الأول الأربعاء، بحسب الشرطة.

وعندما رفض هذا الشخص، 33 عاما، أن يدفع لـ سوزي، اقتحم رجلٌ آخر الغرفة واعتدى عليه بالضرب.

وكانت سوزي قد ظهرت في مسلسل “ذا بلوك” الشهير عام 2015.

وألقت الشرطة الخميس القبض على سوزي ورجل يبلغ من العمر 22 عاما، حيث واجها اتهامات بالابتزاز والاعتداء وتقييد الحرية واتهامات أخرى.

وتقول الشرطة في كوينزلاند، إن سوزي والشخص الذي ضرب الضحية احتجزا الأخير ضد رغبته وأجبراه على تحويل أموال إلى أحد الحسابات المصرفية.

واتهم صاحب الموعد سوزي بسرقة بطاقته المصرفية وإجراء سحْب نقدي، لم تكشف الشرطة عن قيمته.

كما لم تكشف السلطات تفاصيل عما إذا كان هذا الشخص قد تعرض لإصابات أو ما إذا كان قد سبق له مقابلة سوزي.

ورفضت المحكمة الجمعة الإفراج عن سوزي التي تقررت لها جلسة استماع أخرى يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

وكانت سوزي قد أحرزت هي وصديق لها 240 ألف دولار أمريكي في مسلسل “ذا بلوك” الذي تعرضه شبكة تلفزيون “ناين” المحلية.