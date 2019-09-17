إنجاز تاريخي.. امرأة تعبر القنال الإنجليزي 4 مرات “دون توقف”

حققت السباحة الأميركية سارة توماس إنجازا تاريخيا حطمت من خلاله رقما قياسيا، إذ أصبحت أول من يعبر القنال الإنجليزي 4 مرات متتالية دون توقف، ودون تناول شيء سوى مزيج سائل، في فترة زمنية وصلت إلى 54 ساعة.

وحققت سارة توماس (37 عاما) من ولاية كولورادو الأميركية، هذا الرقم القياسي في السباحة بعد عام من علاجها من سرطان الثدي، وأهدت إنجازها إلى أقرانها المتعافين من ذلك المرض.

ووصلت توماس إلى شاطئ قريب من دوفر على الساحل الجنوبي لإنجلترا صباح الثلاثاء، منهكة ومصابة باحتقان في الحلق بسبب الكم الكبير من الماء المالح.

وفور وصولها، قالت السباحة لهيئة الإذاعة البريطانية: “كان هناك الكثير من الأشخاص في انتظاري على الشاطئ لتهنئتي. هذا لطيف جدا منهم، لكنني أشعر بذهول الآن.. لا أصدق أننا فعلنا ذلك”.

ومن الناحية النظرية، تبلغ المسافة التي قطعتها توماس 130 كيلومترا، لكن بسبب التيارات القوية في القناة قطعت فعليا 210 كيلومترات.

وأشارت توماس إلى أنها صادفت الكثير من الأسماك وقناديل البحر في رحلتها، فيما كان الفريق المرافق لها، والذي كان يتبعها في قارب، يلقي لها زجاجة بها مزيج يحتوي على الكربوهيدرات والكافيين والقليل من عصير التفاح لتحسين المذاق.

يشار إلى أنه سبق لـ4 سباحين فقط أن قطعوا القنال الإنجليزي بين إنجلترا وفرنسا 3 مرات دون توقف.