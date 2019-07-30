إمرأتان متحولتان جنسيا تتعرضان “للضرب حتى الموت”

قالت الشرطة الباكستانية، إنها عثرت على جثتي امرأتين متحولتين جنسيا تعرضتا للتعذيب والضرب، حتى الموت.

وذكر الضابط الكبير محمد علي ضياء، أن الجثتين انتشلتا مساء السبت، 27 تموز 2019، من منزل مغلق في منطقة ساهيوال بإقليم البنجاب شرقي باكستان.

وتابع ضياء، أنه من غير الواضح الدافع وراء الحادث، الذي يبدو أنه وقع قبل 3 أيام.

وغالبا ما يتعرض الأشخاص المتحولون جنسيا إلى انتهاكات في باكستان المحافظة، ومن بين الضحايا أيضا ما يطلق عليهم ضحايا جرائم الشرف التي يتورط فيها أقارب عقابا لهم على العلاقات الجنسية.