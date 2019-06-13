إليكِ سر تبييض البشرة على طريقة المرأة الكورية

تتميز النساء الآسياويات بشكل عام والكوريات بشكل خاص ببشرة ناعمة حريرية فائقة النضارة، فما هو السر وراء هذه النقاوة؟ إليكِ سر تبييض البشرة على طريقة المرأة الكورية.

أسباب جمال بشرة المرأة الكورية

-النوم فترات كافية لا تقل عن 7 ساعات يومياً، وذلك للحد من ظهور انتفاخات العين والهالات السوداء.

-ترطيب البشرة والذي يتم تطبيقه بالاتجاه الأعلى وصولاً إلى أسفل البشرة.

-تحرص الكوريات على تطبيق الماسكات الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة.

-تهتم الكوريات بنضارة بشرة الرقبة، حيث يقمن بترطيبها بشكل يومي، ويحرصن على استخدام الكريمات الغنية بفيتامين C، والتي تحفز إنتاج الكولاجين.

-تناول كمية كافية من الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 كالأسماك، إضافة إلى الخضار والفواكه.

-القيام بتمارين العضلات المخصصة للوجه، والتي تساعد على شد الوجه.

-استخدام التونر مرتين في اليوم بعد تنظيف البشرة بالماء والصابون.

-استخدام الكريمات المرطبة الليلية والنهارية غير الدهنية سريعة الإمتصاص.

طرق تبييض بشرة المرأة الكورية

التنظيف الدقيق للبشرة

تقوم المرأة الكورية بتنظيف وجهها مرتين في المرة الواحدة، حيث أنها تقوم باستخدام غسول سائل للتخلص من المكياج والأوساخ والزيوت المتراكمة على البشرة، وبعدها تستخدم الزيت المنظف لإزالة الشوائب والبكتيريا، وفي المرة الثانية تستخدم منظف رغوي خفيف، وتطبقه بشكل دائري على الوجه، ومن ثم تنظف البشرة جيداً.

مساج الوجه

بعد تنظيف البشرة بشكل عميق وجيد، تقوم بتدليك بشرتها بشكل ناعم حتى تنشط الدورة الدموية، وبالتالي تحصل على بشرة مثالية متوهجة.

التقشير

تعمد المرأة الكورية تقشير وجهها مرة على الأقل في الأسبوع، وذلك حتى تتخلص من أي دهون وخلايا ميتة، وتقوم بالتركيز على منطقة الأنف والجبهة والجنتين، كونها من أكثر المناطق إفرازاً للزيوت.

السيروم الغني بالفيتامينات

يعتبر السيروم من المواد التجميلية الروتينية التي تستخدمها المرأة الكورية، وذلك كونها تحتوي على الجلسرين والأحماض المهمة للبشرة، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن التي تحويها.