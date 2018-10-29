إليسا تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها…

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع أخذت من حلقة الفنانة اللبنانية إليسا ضمن برنامج ‘معكم منى الشاذلي’ الذي يعرض على شاشة قناة ‘سيس بي سي’.

وكشفت اليسا خلال الحلقة تفاصيل جديدة عن مرضها. وقالت إنها لم ترد أن تشعر بأنها مريضة وإنها أرادت المواجهة.

كما لفتت إلى أنها خضعت للعملية من دون أن تعلم عائلتها، وخصوصاً والدتها بذلك. كما روت أن أحد الأصدقاء اتصل بها مستفسراً عن صحة إصابتها بالسرطان فأجابته: ‘بعيد الشر عن قلبي’.

وأضافت أنهما التقيا لاحقاً خلال حفل عشاء نظم بعد إعلان مرضها، فوصفها بـ’النصابة’. وتفاعل مع المقطع عدد كبير جداً من المتابعين وصل إلى أكثر من 55 ألفاً.

يشار إلى أن هذا اللقاء هو الظهور التلفزيوني الأول للنجمة اللبنانية بعد كشف إصابتها بمرض سرطان الثدي وشفائها منه.

وقد نشرت عبر حسابها على ‘إنستغرام’ مقاطع من الحلقة. وظهرت في أحدها وهي تجلس وسط الجمهور وتغني ‘وحشتوني’.

كما أعلنت أن الحلقة ستعرض في 1 و2 نوفمبر المقبل وحققت أكثر من مليون و39 ألف مشاهدة.

كذلك نشرت إليسا في وقت لاحق فيديو آخر لمقدمة الحلقة. وأعلنت الشاذلي فيها أن إليسا تتحدث للمرة الأولى عن تفاصيل غير معروفة وغير معلنة من قبل عن مرحلة مرضها.