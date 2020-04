إليسا تغني من منزلها.. والفيديو يحقق مليوني مشاهدة

نشرت الفنانة اللبنانية، إليسا، السبت، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “هنغني كمان وكمان” والتي شاركتها فيه النجمة هيفاء وهبي، إذ ظهرتا من منزلهما عبر اتصال الفيديو، وذلك تنفيذا للإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا.

وفي الفيديو تتحدث إليسا إلى وهبي عبر الـ”Video Call”، وتظهر رسالة في بداية المقطع تتضمن جملة “منتباعد اليوم وبكرا منرجع أقرب”، ويشارك أيضا في المقطع عدد من الأشخاص عبر الاتصال المرئي.

هذا ونشرت صاحبة “أجمل إحساس”، تغريدة عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وجهت فيها رسالة لوهبي قالت خلالها: “لم يكن ليتمكن أحد من إدخال السعادة إلى هذه الأغنية غيرك هيفاء وهبي، شكرا على هذا الظهور الخاص، فلنتشارك الحب والسعادة في كل مكان”.

وردت وهبي على تغريدة إليسا بالقول: “تهانينا عزيزتي إليسا، أنا هنا دائما من أجلك، مع أو بدون بيجاما، الأغنية رائعة، استمتعي بنجاحك”.

هذا وحققت الأغنية وهي من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيى، حوالي مليوني مشاهدة خلال يومين فقط وحتى كتابة هذا الخبر.

No one would have made this song happier than you @HaifaWehbe! Thank you for this special appearance! Let’s share love and happiness everywhere 💃🏻❤️https://t.co/VVmD9mKL5H

— Elissa (@elissakh) April 11, 2020