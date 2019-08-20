إليسا تعلن اعتزالها الغناء

صدمت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها، اليوم الإثنين، باعتزالها الغناء بشكل مفاجئ، مبينةً أن الألبوم الجديد الذي تقوم الآن بتحضيره سيكون الأخير في مسيرتها الفنية.

وأشارت إليسا في تغريدة على تويتر إلى أنها حزينة لإعلان هذا الخبر، إلا أنه ليس باستطاعتها أن تستمر في العمل مجدداً داخل مجال مليء بالمافيات.

وكتبت إليسا: “أستعد لهذا الألبوم مع الكثير من الحب والعاطفة، والسبب أنه سيكون الأخير في مسيرتي. أعلن ذلك بقلب شديد، ولكنني على قناعة كبيرة أنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن”.

يذكر أن إليسا لها الكثير من المواقف السياسية الجريئة التي أثارت عاصفة جدل على المنصات الاجتماعية.