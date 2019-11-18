إليسا تظهر بعين واحدة… والسبب؟

صدمت الفنانة اللبنانية إليسا جميع متابعيها بالظهور بعين واحدة، ما أثار حالة من الجدل حول ماذا حدث وما السبب.

ونشرت إليسا عبر حسابها على موقع “تويتر” صورة تظهر فيها وهي تضع يدها على عينها وتظهر بعين واحدة، في رسالة وصفتها للتضامن مع المراسل الفلسطيني معاذ عمارنة.

وكان المراسل الفلسطيني معاذ عمارنة، قد أصيب بطلق ناري في أحد أعينه من قبل القوات الإسرائيلية، خلال تغطيته للتظاهرات الفلسطينية في الضفة الغربية.

وانتشرت عبر مواقع التواصل حالة من التضامن مع المراسل الفلسطيني، حيث ظهر مذيعو قنوات إخبارية وهم يضعون أيديهم على أعينهم، كما ظهر عدد من المشاهير وهم يضعون أيديهم على أعينهم للتضامن مع عمارنة.

وقالت إليسا في تعليقها على صورتها: “كلنا معاذ عمارنة، الله ينتقم مننن”.

وتتفاعل إليسا منذ فترة مع نشاطات سياسية عديدة، كان أبرزها تأييدها للتظاهرات الشعبية اللبنانية، التي تطالب باستقالة الحكومة وحل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

استنكرت نقابة الصحفيين استهداف الاحتلال للصحفي معاذ عمارنة برصاصة في العين أثناء تغطيته لمسيرة احتجاج على مصادرة الأراضي في منطقة صوريف في محافظة الخليل.

وأكد البيان أن النقابة راسلت كلا من اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين للحث على إصدار موقف تجاه “جرائم الاحتلال التي تستهدف الصحفيين الفلسطينيين”.