إليسا تؤكد عدم مشاركتها في تحكيم The Voice

بعد تغريدة مدير مجموعة mbc، علي جابر المشوّقة للموسم الجديد من برنامج المواهب The Voice والغامضة حول هوية أعضاء لجنة التحكيم الجدد، والتي أطلقها منذ الرابع من شهر ابريل الماضي، غرّدت الفنانة إليسا مؤخراً معلنة أنه لم يتم الاتصال معها من قبل إدارة mbc للمشاركة في تحكيم الموسم الجديد، لكنها حتى لو تلقت منهم اتصالاً لن توافق على المشاركة لكونها منشغلة بالتحضير لألبومها الجديد.

وكان جابر قد غرّد معلناً انطلاق تحضيرات الموسم الجديد من البرنامج، نافياً صحة التكهنات المتداولة حول هوية المدربين الأربعة، مشدداً على أن الإعلان الرسمي سيكون من خلال مجموعة mbc. فمن يكون نجوم الكرسي الأحمر وكبسة الزر الحماسية لقبول المواهب الجديدة؟

ـ إيلاف