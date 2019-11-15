إعلاميّة كويتيّة تستفزّ شعبها: كاظم الساهر لا يحتاج أموالكم!

دافعت الإعلاميّة والناقدة الكويتيّة ليلى أحمد، عن الفنان العراقيّ كاظم السّاهر، خلال ظهورها في حلقة من برنامجها “ع السيف”، وتوجّهت إلى الكويتيين بالقول إنّ كاظم لا يحتاج إلى أموالهم ولا إلى الشّهرة، باعتباره نجمًا اكتسح العالم العربيّ.

وعلّقت ليلى خلال برنامجها على منع الفنان كاظم من زيارة الكويت أو الغناء فيه، معتبرة أنّ ذلك يُعدّ إجحافًا بحقّ الفنّ الجميل ورسائل الحبّ والسلام اللتين يقدّمهما السّاهر في أغنياته، قائلةً: “كاظم يحب الحضور وسط جمهوره كما يفعل في بيروت ودبي والقاهرة وغيرها”.

كما طالبت بعدم إطلاق الاتّهامات جزافًا ضدّ الفنان السّاهر، خصوصًا مع اقتراب شهر فبراير والمعروف بأنّه شهر الحفلات والمهرجات في الكويت، لكي لا تأخذ الحكومة ذلك الكلام بعين الاعتبار، ممّا يتسبّب في منعه من الدخول إلى الكويت وإقامة حفلات فنية فيها.

إلا أنَّ دفاع ليلى أحدث ضجّة كبيرة في أوساط روّاد مواقع التواصل الاجتماعيّ وتوالت ردود الفعل التي شكّلت في أغلبها انتقاداتٌ لاذعة لشخصها ردًا على ما وجّهته من كلام للكويتيين خلال دفاعها عن السّاهر.

ويبدو أنّ علاقة صداقة تربط بين الإعلاميّة الكويتيّة والنجم العراقيّ، إذْ نشرت صورة قديمة لهما عبر حسابها على إنستغرام قبل يوم من الحلقة التي كشفت فيها عن عدم معرفة كاظم السّاهر لسبب منعه من الغناء في الكويت، وعلّقت عليها: “من أحب أغانيه لقلبي أغنية العزيز ل‍كاظم الساهر، في الصورة هو يستمع لي باهتمام برأيكم. ما الحوار الذي قلتله وجعلته منصتا بتركيز؟”.

وأضافت: “أعطوني خيالاً وتصورًا ايجابيا ًملهماً، هيا بنا، أما بعد، ليل الغد في الساعة العاشرة والنصف، سأتحدث عن الصورة ومناسبتها وما تداولناه من حوار، في حلقتي التلفزيونيه لسعة النحلة على قناة العدالة”.

يُذكر أنّ ليلى قامت قبل أربعة اسابيع أيضًا بالحديث عن كاظم السّاهر خلال برنامجها متسائلةً عن قرار منعه الغناء في الكويت وعن السّبب في ذلك، وأبدت تعاطفها الكبير مع النجم العراقيّ، وبأنّه يستحقّ فعلاً أنْ يغنّي عارضة إحدى أغنياته والتي علّقت عليها: “هذا الفنان الجميل يغني للحب، للجمال، إذْ من غير الممكن أنْ تكون الجماهير التي حضرت لم تعش لحظات سمو مثل تلك التي يغنيها كاظم”.