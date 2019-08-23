إصنعي الآيلاينر الأقل ضررا في المنزل… الطريقة سهلة وسريعة!

من الممكن صنع بعض المستحضرات الجمالية في المنزل. والمفاجأة أنه من السهل جداً تحضير الآيلاينر ايضاً من مكونات لا تلحق الضرر بالعينين. ويحتاج هذا فقط إلى قلم كحل وإلى القليل من الفازلين.

يفتت القليل من الكحل ويوضع في ملعقة طعام. تضاء شمعة وتوضع الملعقة فوقها حتى يذوب الكحل.

بعد ذلك يوضع الفازلين في الملعقة ويذوب ايضاً ويمزج المكونان جيداً حتى يتم الحصول على مزيج متجانس. يترك ليبرد ويوضع في عبوة الآيلاينر ويصبح جاهزاً للاستخدام.

ويمكن ايضاً الاستفادة من الفحم الحيوي وزيت جوز الهند لتحضير وصفة آيلاينر اخرى. ولهذا يمزج محتوى 3 كبسولات فحم مع ملعقة وسط من زيت جوز الهند.

يوضع المزيج في عبوة او علبة ليصبح من الممكن تطبيقه بسهولة بواسطة الريشة المناسبة.