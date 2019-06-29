إصابة المذيعة المصرية ريهام سعيد ببكتيريا تشوه الوجه

أصيبت المذيعة المصرية ريهام سعيد ببكتيريا غريبة تشوه الوجه. وطلبت المذيعة المصرية من متابعيها وجمهورها الدعاء لها بعدما أصيبت بمرض بكتيريا الوجه، وهي بكتيريا غريبة تشوه الوجه وقد تسبب الوفاة إذا وصلت للمخ.

وكتبت ريهام سعيد على حسابها في أنستغرام”: “حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا”.

وأجرت المذيعة فحوصات مكثفة لمواجهة البكتيريا قبل انتشارها، فيما حذر الأطباء من أنها قد تصل للمخ وتؤدي للوفاة إذا لم يتم مواجهتها مبكرا وبقوة كما قد تتسبب في مضاعفات بالوجه وتحديدا أسفل العينين.

ومن المقرر أن تغيب ريهام سعيد عن الظهور لفترة طويلة.

المذيعة المصرية التي انتقلت قبل شهور لفضائية “الحياة” بعد نزاعات قانونية مع فضائية “النهار” أثارت الجدل خلال السنوات الماضية خاصة بعد إدانتها في قضية التحريض على خطف الأطفال قبل أن تتم تبرئتها من المحكمة.

ريهام سعيد والسوريون

وفي سبتمبر من العام 2015 صدمت ريهام سعيد الرأي العام بتصريحات أهانت فيها السوريين عندما قامت خلال برنامجها “صبايا الخير” على فضائية “النهار” بتوزيع مساعدات على بعضهم في أحد مخيماتهم بلبنان بصورة مهينة.

وأثارت ريهام سعيد الرأي العام المصري بسبب ما فعلته مع الفتاة سمية عبيد التي اشتهرت إعلاميا بـ”فتاة المول”، حيث انتهكت خصوصيات الفتاة ونشرت صورا خاصة جدا لها في برنامجها أثناء حديثها عن واقعة تعرضها للتحرش من جانب شاب في أحد المولات، وهو ما دفع 6 شركات للانسحاب من رعاية برنامجها “صبايا الخير”.

وقضت محكمة مصرية وهي محكمة جنح الجيزة بحبس ريهام سعيد 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه بعد اتهامها بالسب والقذف في حق الفتاة، والحبس سنة لاتهامها بالاعتداء على الحياة الشخصية وكفالة 15 ألف جنيه.

واقعة أخرى تسببت فيها ريهام سعيد وأثارت الجدل حيث اعتدت على مخرج.

وقضت محكمة مصرية بمعاقبتها بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامها بالتعدي بالضرب على محمد ماهر مساعد محرج وإصابته بكدمات.

زينة وعز

الفنانة زينة كانت لها مشكلة مع ريهام سعيد حيث تقدمت ببلاغ إلى النائب العام المصري الراحل المستشار هشام بركات ضد مدير قنوات “النهار” عمرو الكحكي، والإعلامية والصحافي أحمد الهواري بسبب مقابلة في برنامجها، تحدث فيها الصحافي عن مشكلة زينة مع أحمد عز، متهماً عاصم قنديل محامي زينة، بتزييف الحقائق ونشر أخبار مغلوطة.

وقال محامي زينة في بلاغه إن ريهام سعيد قامت بتشويه سمعة زينة، والتشهير بها من خلال استضافة صحافي نقل معلومات غير حقيقية.